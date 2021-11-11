DP'li Enginyurt: "İktidar, suni gündemlerle milletin vakti boşa geçirilmemeli"

ORDU (AA) - Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidarın, "suni gündemlerle milletin vakti boşa geçirilmemesi gerektiğini" söyledi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gündeminde açlık, yokluk, sefalet, yolsuzluk varken birilerinin suni gündemlerle kendini kurtarmaya çalıştığını öne sürdü.

Gündemde 70 bin infaz koruma memurunun özlük haklarının teslim edilmesi, 3600 ek gösterge ve emeklilikte intibak yasasının olması gerektiğini dile getiren Enginyurt, "Demokrat Parti olarak iktidarı ülkenin gerçek gündemine davet ediyoruz. Bu iktidarın artık ülkeyi yönetemediği, ülkeye verebilecek bir şeyi kalmadı." diye konuştu.

Ekonomik çöküş, yolsuzluk ve talanın durması için ülkeyi karış karış gezdiklerini ifade eden Enginyurt, " İktidar, suni gündemlerle milletin vakti boşa geçirilmemeli. Millet perişan, çiftçi perişan. Milletin dertleriyle dertlensinler." değerlendirmesini yaptı.

Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir soruya da "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 'Emeklilikte yaşa takılanlarla ile ilgili çalışma yapıyoruz.' derken Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'Böyle bir çalışma yok.' diyor. Bu iktidar milletle dalga geçiyor. İnşallah ilk seçimde de bu millet Erdoğan ve taifesiyle kafa bulacak." karşılığını verdi.

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