Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı
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Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı

16.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:12

Aylardır büyük canlılığın yaşandığı ikinci el otomobil pazarında satışlar, döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile yavaşladı.

İkinci el otomobil pazarında aylardır yaşanan canlılık hız kesti. COVID-19 pandemisi nedeniyle ekimde talepte düşüş yaşanırken, kasımda döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile satışlar adeta durdu. Beklemeye geçen tüketiciler piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ikinci el otomobil pazarında şişirilmiş fiyatların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca aracını hızla elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda yüzde 10-15 civarında düşüşler görülebileceği konuşuluyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kasımdaki satışların ekime göre yüzde 30 düştüğünü söyledi.

"FİYATLARDA BİR GERİLEME YAŞANIR"

Kurlardaki dalgalanmayla birlikte tüketicilerin beklemeye geçtiğini ifade eden Ayyıldız, talebin yavaşlamasında COVID-19 vakalarındaki artışın da etkili olduğunu kaydetti. Bu dönemde ikinci eldeki fiyat artışının durduğunu söyleyen Ayyıldız, "Ama fiyatlarda bir gerileme söz konusu değil. Bundan sonra kurdaki düşüşe göre ikinci el otomobil fiyatlarında bir gerileme yaşanır. İkinci el fiyatlarındaki düşüş kurdaki düşüşten daha fazla olur" diye konuştu.

Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı
Haber Yorumları (53)
FUNDA: Ins.duser temiz bi araba alamadim 50 bine
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İLLE DE İKTİSAT: ''. . . kasımda döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile satışlar adeta durdu. '' Arkadaşlar böyle bir beklentiye sahip olan varsa beklemesin. 19 Kasımda faiz artacak Merkez Bankasınca. Bankalar bunu zaten biliyor çoktan yansıttılar ya da karar sonrası anında yansıtacaklar işlemlerinde. Faiz artmazsa zaten kur eski yerine dönecek. İki türlüsü de bekleyenler için olumsuz olacak.
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DERDO: Benim gibi yapın araç almayın ... o kadar da lazım değil..
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