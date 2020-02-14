Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu
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Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:08
Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

'ın ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri Özerli Mahallesinde U.Ö'ye (40) ait evde arama yaptı. Aramada 240 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet mermi çekirdeği, 300 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili M.Ö (40) gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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