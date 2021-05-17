"Döner Türk yemek kültürünün küresel temsilcisidir"
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"Döner Türk yemek kültürünün küresel temsilcisidir"

'Döner Türk yemek kültürünün küresel temsilcisidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türk yemek kültürünün en ünlü ürünlerinden dönerin son yıllarda Avrupa'da oldukça yaygınlaştığına dikkat çekerek, "Döner, Türk yemek kültürünün küresel bir temsilcisidir" dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türk yemek kültürünün en ünlü ürünlerinden dönerin son yıllarda Avrupa'da oldukça yaygınlaştığına dikkat çekerek, "Döner, Türk yemek kültürünün küresel bir temsilcisidir" dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türk yemek kültürünün önemli ürünlerinden dönerin Avrupa'da yaygınlaştığını belirterek, "Biz İstanbul Ticaret Borsası olarak uluslararası kültürel lezzetimiz olan dönerin, küresel gıda sektöründe ve dünya mutfağındaki prestijinin de, en az lezzeti kadar kuvvetli olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple, dönerin küresel arenada güçlü temsilini başarıyla yürütme mücadelesi veren Uluslararası Döner Federasyonu UDOFED çatısı altında yapılan çalışmaları önemsiyor, değerli buluyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kopuz, sözlerine şöyle devam etti: "Başkan Mehmet Mercan, DÜBİDER olarak 2019 yılında borsamızı ziyaretinde, sektörün güncel durumunu, yaptıkları çalışmaları ve tasarladıkları projeleri bizimle paylaşmışlardı. O tarihten bugüne kadar geçen süreçte Uluslararası Döner Federasyonu'nu (UDOFED) kurarak bir federasyon çatısı altında bu çalışmaları daha geniş bir zeminde yürütmeleri memnuniyet verici. Her şeyden önce geleneksel dönerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı çalışmalar sonucunda 'Somut Olmayan Kültürel Miras' Ulusal Envanterine alınmasını ve UNESCO yolunun açılmasını sağlayan UDOFED'in, şu an bazı Avrupa ülkelerinde en çok tüketilen fast food ürünü haline gelmiş olan geleneksel dönerimizin Avrupa Birliği'nde tescil edilmesi amacıyla yaptığı çalışmalarda çok değerli adımlardır. Bu AB nezdindeki tescil süreçleri meşakkatli ve uzun bir süreçler olsa da, sonunda dönerin tescil edileceğine olan inancımız tam. Diğer taraftan, döner ustaları için Mesleki yeterlilik belgesi verilmesi çalışmaları ile döner sektörünün sanayileşmesi ve kayıt dışının önüne geçilmesi amacıyla, Türkiye genelinde tüm döner üretim ve satış noktaları kayıt altına alınarak bir 'Türkiye Döner Haritası' çıkarmak adına yürütülen çalışmalardan da haberdarız. UDOFED Başkanı Mehmet Mercan Bey'in nezdinde bütün dernek başkanlarına ve sektör temsilcilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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