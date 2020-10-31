Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,9410 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3725
31 Ekim 2020 Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,3725 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,3725 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
28 Ekim 2020 Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,3750 TL
Dolar alış fiyatı : 8,3700 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,7675 lira seviyesinde kapattı.
31 Ekim 2020 Cumartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,7700 TL
Euro alış fiyatı : 9,7650 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,2883 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,2509
şeklinde belirlendi.