Dolar 8.27 lira, euro 9.95 lira, sterlin 11.52 lirada

ABD Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmada yavaş davranacağına işaret eden açıklamaların yanında, küresel toparlanmanın yavaşlayacağını gösteren pandemi gelişmelerinden sonra küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada 8.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmada yavaş davranacağına işaret eden açıklamaların yanında, küresel toparlanmanın yavaşlayacağını gösteren pandemi gelişmelerinden sonra küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada 8.30 lira sınırına kadar yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında politika faiz oranını yüzde 0'da, gösterge mevduat faiz oranı yüzde -0.5'te tutması bekleniyor. ECB, para politikası kararını TSİ 1445'te açıklayacak, ardından ECB Başkanı Christine Lagarde TSİ 1530'da basın toplantısı düzenleyecek.

Lagarde 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, dünya çapında aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerlemenin yanı sıra ekonomiye sağlanan güçlü politika desteği sayesinde küresel ekonomik görünümün iyileştiğini vurguladı. Lagarde, buna karşın, daha net bir görünümün, koronavirüs pandemisindeki gelişmeler ve Covid-19 aşısının piyasaya sürülme hızına bağlı belirsizliklerin etkisinde olmayı sürdürdüğü uyarısı yaptı.ECB Yönetim Konseyi Üyesi, Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da aynı gün, Pandemi Acil Satın Alma Programı (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) kapsamındaki tahvil alımlarının yılın ikinci çeyreği sonunda azaltılabileceğini söyledi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,308 ve 1,365 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.55 düşüşle 1,330.48 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.55, BIST Mali Endeks yüzde 2.98, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.18 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1672 lira ve en yüksek 8.2995 lirayı gördükten sonra, 8.27 – 8.28 lira aralığında,euro en düşük 9.8213 lira ve en yüksek 9.9846 lirayı gördükten sonra, 9.95 – 9.96 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3785 lira ve en yüksek 11.5630 lirayı gördükten sonra 11.52 – 11.53 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20291 - 1.20478 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20323 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın büllteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün güne satışlarla başlayan BIST 100'de günün büyük bir bölümünde satışlar devam etti. TL varlıkların negatif ayrışması dikkat çekti. "Salgının seyri, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası siyaset endeks üzerinde baskı oluşturan ana konular olmaya devam ediyor. "Bugün bu konulara ilaveten 14: 45'te açıklanacak olan ECB faiz kararı ve devamında yapılacak açıklamalar takip edilecek. Dün 1,316'da bulunan 200 günlük ortalamanın altını test eden endekste kapanış bu ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

"Bugün bu ortalama ile birlikte dün görülen en düşük seviye olan 1,308 aralığı ilk destek bölgesi olacaktır. Buranın altında mart ayında görülen dip seviye olan 1,256 yeniden gündeme gelecektir. 1,352 geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşmak gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı