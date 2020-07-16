Dolar 6.85 lira, euro 7.82 lira, sterlin 8.61 lirada Küresel piyasalarda gözler, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yanında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Küresel piyasalarda gözler, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yanında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Faizde bir değişiklik beklemeyen piyasalarda, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 117 bin puan ile 118 bin 657 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.56 düşüşle, 117 bin 741 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.53, BIST Mali Endeks yüzde 0.44, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.62 eksideydi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 516/526 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.71 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8490 lira ve en yüksek 6.8621 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.8194 lira ve en yüksek 7.8411 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6075 lira ve en yüksek 8.6439 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1397 - 1.1420 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1398 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, haftaya sert bir yükselişle başlayan BIST 100'de Salı günü yurtdışı piyasalarla uyumlu sıkışık ve hafifi satıcılı bir seyir izlendiği anımsatıldı ve şöyle denildi: "Dün yurtiçi piyasalar kapalıyken yurtdışında ABD'deki aşı haberler ine bağlı iyimserlikler vardı. "Bu sabah ise Asya'dan başlayarak hafif satıcılı bir tablo mevcut. "BIST 100'ün geçtiğimiz hafta yaşadığı sert kayıpların ardından bir dengelenme sürecine girdiğini düşünüyoruz. "Geçen haftanın zirvesi olan 120 bin civarının yakın vade için güçlü direnç olacağını ve bölgeye yaklaşıldıkça satış baskısının artacağını düşünüyoruz.

"Aşağıda ise 117,500 ve altında 115,500 ilk güçlü destekler. Bu seviyelerin altındaki kapanışlar endeksteki zayıflamanın işareti olarak değerlendirilebilir."

Kaynak: DHA