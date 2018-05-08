Dolandırıcılıktan Aranan Kişi Sahte Kimlikle Yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 132 ayrı dolandırıcılık olayından aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas ve Tokat'ın Almus ilçesinden gelen talimat doğrultusunda 132 dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, bölgede Ferdi Keleş olarak tanınan kişiyi Basri Elçi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı.

Gerçek kimliği Z.K. olan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.