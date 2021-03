Doktor Zeynep'in doktor aşkı

Kanal D'nin sevilen dizisi "Hekimoğlu"nda Doktor Zeynep karakterini canlandıran Damla Colbay, aradığı aşkı tıp dünyasında buldu. Ünlü oyuncu, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Osman Çiçek'le aşk yaşamaya başladı.

İlişki, Çiçek'in Instagram hesabından kalp emoji'siyle paylaştığı bu fotoğrafla ortaya çıktı.

TİTİZLİĞİMLE DALGA GEÇİLİR

Başrolünde oynadığı dizide 'temizlik takıntılı Safiye' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Ezgi Mola, rolüyle arasındaki benzerlikleri BeStyle dergisine anlattı.

"Titizliğimle yıllardır dalga geçilir. Bundan 10 yıl kadar önce takıntılı olmanın da sınırından dönmüş olabilirim. Çok şükür ki döndüm, çünkü çok yorucu bir şey. Safiye'nin tatlı dile çok aç olduğunu, o çok sert yüzünü bir 'Seni çok seviyorum' cümlesiyle hemen yumuşatabildiğini biliyorum. Ben de öyleyimdir."

KIVANÇ'TAN MIZIKA ŞOV

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar Özge Özpirinçci ile başrollerini paylaştığı bir projenin çekimleri için Ege'de. Öğle yemeği için sette mola veren Tatlıtuğ, mızıka çaldığı anları Instagram hesabından paylaştı. 38 yaşındaki oyuncu, "Cesur Yürek" filminin unutulmaz müziği "For The Love Of A Princess"i çaldı. Binlerce kullanıcı, Tatlıtuğ'u beğeni yağmuruna tuttu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Sedef Avcı ile rol aldığı ve 2007'de yayınlanan "Menekşe ile Halil" dizisinde de mızıka çalmıştı.

MART GÜZELİ

Hande Erçel, Elle dergisi için objektif karşısına geçti. Dergi, ünlü oyuncuyu mart sayısının kapağına taşıdı. Erçel, çekimden kareleri sosyal medya hesabında da paylaştı. Instagram'da 19.5 milyon takipçisi bulunan oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

UZAY DOKUZ YAŞINDA

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğulları Uzay, 9 yaşına bastı. Ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren ikili, oğullarının doğum gününde bir araya geldi. İkili, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Altuğ, "Doğum günümüz var da... Uzay 9 yaşında" dedi. Şıkel de eski eşi, çocukları ve annesiyle çekilen pozlarına, "Çok yaşa Uzay'ım, mutlu yaşa" notunu yazdı.

YENİ İMAJ Deniz Seki, yeni single'ı "Savaş ve Aşk"ı sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, yarın dijital platformlarda yayınlanacak şarkının duyurusunu sosyal medyada yeni fotoğraflarını yayınlayarak yaptı. Son dönemde diyet ve sporla fazla kilolarından kurtulan Seki'nin farklı saç ve makyaj stiliyle çektirdiği kareler beğeni topladı.

İYİ HİSSETTİRECEK BİR EV ARIYORUM

Defne Samyeli önceki gün Levent'te objektife yansıdı. Bir güzellik merkezinde bakım yaptıran Samyeli, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Ev sahibi Yusuf Araz'la mahkemelik olan ve yeni ev arayışına giren Samyeli, "İçine girdiğim zaman iyi hissedeceğim bir ev arıyorum" dedi. Sayit DURMAZ

TESBİHÇİ İMAJI

Yavuz Bingöl, TRT 1'in yeni dizisi "Teşkilat"ta hayatını küçük bir tespih dükkanında geçiren emekli MİT mensubu Adem Seyhan rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Rolü için imaj değişikliği yapan sanatçı, fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak dizinin başlayacağı tarihi duyurdu: "7 Mart Pazar günü yayındayız."

