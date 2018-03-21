Doğu ve Güneydoğu'da Hdp'nin Nevruz Kutlamaları

Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bingöl'ün yanı sıra Mardin'in Nusaybin ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde HDP öncülüğünde nevruz kutlamaları yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Nevruz Tertip Komitesince düzenlenen etkinliğe katılmak için alana gelen vatandaşlar, polis noktasında üst aramasından geçirildi.

Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif Doğru, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Azize Özdemir, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Müzik yayını yapılan etkinlikte, nevruz ateşi görevlilerce yakıldı.

Buldan, etkinlikte yaptığı konuşmada, halkın nevruzunu kutladı.

Nevruzun, Ortadoğu halklarının bin yıldır meydanlarda, özgürlük, eşitlik ve barışı haykırdığı gün olduğunu ifade eden Buldan, bunun baharın gelişini ve dirilişi simgelediğini söyledi.

Hiç kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini aktaran Buldan, şöyle konuştu:

"Seçimlere kadar mücadelemiz devam edecek. Kürtler birlik ve beraberliğini sağlamalıdır. Kürtler birlik ve beraberliğini sağlarsa onları yok etmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yapılması gereken barış politikalarını geliştirmektir. Bu ülkenin barış ve kardeşliğe ihtiyacı var."

Zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılan alanda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) bayrağının yer aldığı görüldü.

Etkinliğe katılım geçen yıla göre düşüktü

Bu arada nevruz etkinliğine katılımın düşük olduğu görüldü.

Havadan kaydedilen görüntülerde etkinliğe katılımın geçen yıla oranla daha az olduğu gözlendi.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da etkinliğin yapıldığı alana gelerek güvenlik önlemleriyle ilgili incelemelerde bulundu.

Bingöl'deki etkinliğe şehit yakınından tepki

HDP Bingöl İl Başkanlığınca Saray Mahallesi Sağlık Caddesi'nde etkinlik yapıldı.

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un katıldığı etkinlikte, şehit yakını genç kız Z.Ç. (17) bozkurt işareti yaparak, HDP'lilere tepki gösterdi.

Z.Ç. daha sonra polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Nusaybin'deki etkinlikte CHP'liler Kürtçe ve Türkçe pankart açtı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 8 Mart Mahallesi'ndeki parkta düzenlenen etkinliğe HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ile HDP ve DBP'liler katıldı.

Etkinlikte CHP Mardin il, ilçe yönetimleri ile Kadın Kolları teşkilatı üyeleri de yer aldı.

İsimleri kürsüde anons edilen CHP'liler, Türkçe ve Kürtçe pankart açtı.

Öte yandan, Batman ve Siirt ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde de nevruz etkinliği düzenlendi.

Batman'da Pazaryeri Mahallesi fuar alanında gerçekleştirilen etkinlik sonunda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atarak polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.

Polis ekiplerince havaya uyarı ateşi açılırken, bazı göstericiler gözaltına alındı.