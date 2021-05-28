Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama öncesi kent merkezi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu gözlendi. Evlerine dönmek isteyenler, şehir içindeki yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Kentin farklı bölgelerinde denetimler yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlamanın başlamasıyla normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önü boşaldı.

Gazipaşa Caddesi'ni bariyerlerle kapatan polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de kısıtlama kapsamında kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

Kentin normal zamanda en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayanların sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Bolu

Bolu'nun işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekti.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında Bolu'nun doğu ve batı girişlerindeki kontrol noktalarıyla otoyol çıkışları ve ilçelere bağlantı yollarında denetim noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izinlerini kontrol ediyor.

Karabük

Karabük'te de normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Kent Meydanı ile Kemal Güneş, Menderes ve Fevzi Çakmak caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.

Kolluk kuvvetleri, oluşturulan noktalarda denetimlere başladı. Kontrol noktalarında vatandaşların izin belgeleri soruluyor.

Bartın

Bartın'da kentin yoğun yerlerinden olan Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci