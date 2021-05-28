Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama öncesi kent merkezi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu gözlendi. Evlerine dönmek isteyenler, şehir içindeki yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Kentin farklı bölgelerinde denetimler yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlamanın başlamasıyla normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önü boşaldı.

Gazipaşa Caddesi'ni bariyerlerle kapatan polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de kısıtlama kapsamında kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

Kentin normal zamanda en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayanların sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Bolu

Bolu'nun işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekti.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında Bolu'nun doğu ve batı girişlerindeki kontrol noktalarıyla otoyol çıkışları ve ilçelere bağlantı yollarında denetim noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izinlerini kontrol ediyor.

Karabük

Karabük'te de normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Kent Meydanı ile Kemal Güneş, Menderes ve Fevzi Çakmak caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.

Kolluk kuvvetleri, oluşturulan noktalarda denetimlere başladı. Kontrol noktalarında vatandaşların izin belgeleri soruluyor.

Bartın

Bartın'da kentin yoğun yerlerinden olan Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Evgar Hülya Avşar İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 22:08:57. #1.14#

title