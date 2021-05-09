Doğu Anadolu'da "tam kapanma" sessizliği

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 29 Nisan'da uygulanmaya başlanan "tam kapanma" tedbirlerine riayet ediliyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 29 Nisan'da uygulanmaya başlanan "tam kapanma" tedbirlerine riayet ediliyor.

Erzurum'da, Cumhuriyet, Menderes, Yoncalık caddelerinin yanı sıra Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin çeşitli yerlerindeki kontrol noktalarında araçları durdurarak denetimlerini sürdürüyor.

Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de de vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyduğu gözlendi.

Söz konusu illerde dışarı çıkanların belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç