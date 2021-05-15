Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son gününde de sessizlik hakim
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Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son gününde de sessizlik hakim

Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son gününde de sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'daki sessizlik, Ramazan Bayramı'nın son gününde de sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'daki sessizlik, Ramazan Bayramı'nın son gününde de sürüyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar devam edecek tam kapanmanın ikinci haftasında da bölgede tedbirlere uyuluyor.

Erzurum'da, Cumhuriyet, Menderes, Yoncalık caddeleri ile Atatürk Üniversitesi Meydanı'nın yanı sıra Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Hem yaya devriyesi hem de kentin farklı yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarındaki polis ekipleri, araçları durdurarak denetimlerini sürdürüyor.

Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de de vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyduğu görüldü.

Bu illerde dışarı çıkanların belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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