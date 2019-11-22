Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında
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Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

22.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:47
Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında

'ndeki 6 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenen bölgede, saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan ile 'da 4, Iğdır ile Erzurum'da 5, Ağrı'da 10 ve Kars'ta 13 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Ağrı'da 8, Erzurum ile Kars'ta 7 ve Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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