Doğu Anadolu'da soğuk hava
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Doğu Anadolu'da soğuk hava

22.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:18

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yüzünden bazı dere ve nehirler buz tuttu, bina çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yüzünden bazı dere ve nehirler buz tuttu, bina çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Erzurum'da yaşam olumsuz etkilendi.

Bina çatılarında yer yer bir metreyi aşan buz sarkıtlarının oluşmasına yol açan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları ile ağaçlar, kırağı ile kaplandı.

Sürücüler kırağı ile kaplanan araçlarının camlarını temizlemek için çaba harcadı.

Kentte Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu'da soğuk hava

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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