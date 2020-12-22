Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı
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Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

22.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:36
Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için kar uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, akşam saatlerinde Muş ve Bitlis'in güney kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde rüzgar kuzeyli yönlerden 10-30 kilometre kuvvetinde esecek, hava çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 5, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile pus ve sis beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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