Doğu Anadolu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı - Haberler
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Doğu Anadolu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

AA, Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Doğu Anadolu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısında bulunuldu.

HAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Hakkari'de akşam, Muş ve Bitlis'te gece saatlerine kadar aralıklarla karlı olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ile batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Doğu Anadolu, Hakkari, Bitlis, Muş, Güncel, Haber

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