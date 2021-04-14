Dogecoin Yorum (14 Nisan): Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi - Dogecoin Yükselişe Geçti!

Dogecoin Yorum: Dogecoin fiyat talebi öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. DOGE, dünkü en düşük seviyenin % 65 üzerinde olan 0.1200 $ 'a yükseldi.

Ne oldu: Dün bir makalede, Dogecoin fiyatının % 20 artarak önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,088 $ 'a ulaşacağını tahmin ettim. Tezim doğruyken performans beklediğimden daha iyiydi. Dogecoin fiyatı sadece % 20 artmak yerine % 60'ın üzerinde yükseldi. Bu, toplam piyasa değerini 14,4 milyar doların üzerine çıkardı ve onu dünyanın en büyük 13. kripto para birimi haline getirdi.

Bu performans üç ana faktörden kaynaklanıyordu. İlk olarak, Bitcoin fiyatı bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 62.000 $ 'ın üzerine çıkmayı başardı. Fiyatı daha sonra hızlandı ve şimdi 65.000 dolara yaklaşıyor. Çoğu dönemde, kripto para birimlerinin fiyatları Bitcoin yükseldiğinde yükselme eğilimindedir. Dahası, Dogecoin ve Ripple nominal olarak ucuz olduğundan, birçok yatırımcı bunları BTC'ye vekil olarak satın alma eğilimindedir.

İkincisi, Dogecoin fiyatı, faiz oranlarını daha uzun süre düşürmeye işaret eden ABD enflasyon rakamları nedeniyle yükseldi. Son olarak, yatırımcılar genellikle Dogecoin ve diğer para birimlerinde Coinbase listesinin önünde yükseliyor.

Dogecoin fiyat tahmini

Dün Dogecoin fiyatı ile ilgili makalemde, para biriminin bir kupa ve kulp kalıbı oluşturduğuna işaret ettim. Bugün, madeni para tüm kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde hareket etti ve yükseliş ivmesi yükselirken. Bu nedenle, benim görüşüme göre, bir geri çekilme mümkün olsa da, kaçırma korkusu DOGE'u daha yükseğe itmeye devam edecektir. Böyle bir durumda, izlenecek bir sonraki temel seviye 0,13 ABD dolarıdır ve bu, mevcut seviyenin yaklaşık % 10 üzerindedir.