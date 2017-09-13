Doğanyurt Kaymakamı Altun Göreve Başladı

Kastamonu'nun Doğanyurt Kaymakamlığına atanan Ahmet Altun görevine başladı.



İçişleri Bakanlığının Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi ile Doğanyurt Kaymakamı olarak atanan Altun, yeni görevine başladı.



Altun, yaptığı açıklamada, Doğanyurt halkına en iyi şekilde hizmet etmenin çabası içinde olacağını söyledi.



İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2006 yılında mezun olan ve İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakam adaylığı sınavını kazanarak da mülki idare amirliği mesleğine başlayan Ahmet Altun, daha önce Konya'nın Yunak ve Artvin'in Yusufeli ilçelerinde görev yaptı.



Kaymakam Altun, evli ve bir kız çocuğu babası.