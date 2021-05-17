Doğanşehir ve Battalgazi belediye meclislerinden İsrail'e kınama

Doğanşehir ve Battalgazi belediye meclisleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Doğanşehir ve Battalgazi belediye meclisleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Doğanşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir Belediyesi Meclisi'nin, mayıs ayı olağan toplantısını meclis toplantı salonunda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un başkanlığında toplanan meclisin gündemine, İsrail'in saldırganlığının kınanması teklifi de geldi.

Başkan Zelyurt, Filistin davası ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelelerini savunmak ve İsrail saldırganlığını belediye meclis üyelerinin tamamının talebi üzerine kınanması için oylamaya sundu. Mecliste İsrail'in saldırganlığının kınanması kararı oy birliği ile alındı.

Kararda, "Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı boyunca Filistin halkına şiddetini artırarak devam ettiren, devlet terörü uygulayan kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden savunmasın Filistin halkına havada, karadan son teknoloji silahlarla saldırıp katliam yapıp zulüm uygulayan vahşi terör devleti İsrail'i kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Battalgazi Belediye Meclisi de İsrail'in Mescid-i Aksa'daki çirkin saldırılarını kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik