Doğanşehir Kaymakamı Köroğlu, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Malatya'da Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kaymakam Köroğlu, Doğanşehir Mehmet Küçük Aile Sağlığı Merkezine giderek aşısını oldu.

Köroğlu, yaptığı açıklamada "Kovid-19 salgını ile mücadelede ülke olarak toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla ilk doz aşımızı olduk. Sırası gelen tüm Doğanşehirli vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın