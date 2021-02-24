Doğanşehir Kaymakamı Köroğlu, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Doğanşehir Kaymakamı Köroğlu, Kovid-19 aşısı yaptırdı

24.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:10
Doğanşehir Kaymakamı Köroğlu, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Malatya'da Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Malatya'da Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kaymakam Köroğlu, Doğanşehir Mehmet Küçük Aile Sağlığı Merkezine giderek aşısını oldu.

Köroğlu, yaptığı açıklamada "Kovid-19 salgını ile mücadelede ülke olarak toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla ilk doz aşımızı olduk. Sırası gelen tüm Doğanşehirli vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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