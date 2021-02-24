Doğanşehir Kaymakamı Köroğlu, Kovid-19 aşısı yaptırdı
24.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:10
Malatya'da Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Malatya'da Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Kaymakam Köroğlu, Doğanşehir Mehmet Küçük Aile Sağlığı Merkezine giderek aşısını oldu.
Köroğlu, yaptığı açıklamada "Kovid-19 salgını ile mücadelede ülke olarak toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla ilk doz aşımızı olduk. Sırası gelen tüm Doğanşehirli vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın