Doğankent'te meme kanseri için yürüyüş düzenlendi

18.10.2019 16:01

Doğankent'te meme kanseri farkındalık ayı kapsamında meme kanseri farkındalık yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Doğankent Toplum Sağlığı Merkezi başkanlığı önünden başlayan yürüyüş, Doğankent Belediye Başkanlığı binası önünde kurulan standın ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Doğankent Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Şeyma Karataş, burada yaptığı konuşmada, meme kanserinin Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

Meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlediklerini dile getiren Karataş, "Meme kanseri tedavisi ve sonrasında beslenme yöntemleri hakkında halkı bilgilendirmek, mamografi konusunda ön yargıları kırmak amacıyla ilçemizde 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' sloganının yer aldığı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdik. Ayrıca ilçemizde her ay meme kanseri ve diğer kanser türleri ile mücadele kapsamında bayan hastalarımızı servislerimiz aracılığıyla Giresun KETEM sağlık merkezine de göndermekteyiz."

Etkinliğe Belediye başkanı Rüşan Özden, Emniyet Amiri Kenan Altun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Özturan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve eczane çalışanları katıldı.

Kaynak: AA