Doğal Yaşayıp Sağlıklı Beslenmenin Tek Adresi F()X Food

F(X) Food firma sahibi Ramazan Gürler, "Antalya'da yerleşik bir firmayız biz. 1 yıla yakındır kurutulmuş meyveler ve kurutulmuş sebze tozları üretiyoruz. 10 ürün ile çıktığımız bu yolda şu an Antalya bölgesinde bulduğumuz meyveleri kurutup akıllı paketlerle müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu ürünler sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilebiliyor. Çay-kahvenin yanında ikramlık olarak ya da pasta süslemelerde kullanılabiliyor." dedi.

ÇOCUKLARA SEBZEYİ SEVDİREN YÖNTEM

Ramazan Gürler, "Sebze tozları grubumuzda var. Sebze yemeyen çocuklarımız için geliştirdik. Onların yemeklerine mamalarına karıştırılıp tüketmelerini sağlıyoruz. Endüstriyel ürün olarak da kullanılabiliyor bizim ürünlerimiz. Ispanak ve pancar tozu doğal renklendirici olarak makarna ve eriştelerde kullanılabiliyor. Ben ihracat uzmanıyım. Yurt dışında gördüğüm bu eğilimden sonra bu sektöre girmeye karar verdik." diye konuştu.

KURUTMA İŞLEMİNİN AŞAMALARI

Gürler, "Ürünlerimiz, kapalı kurutma sisteminde kurutulan, taze meyvelerin dilimlenerek kurutulduğu bir hattan geçiyor. Bu sistemde kesinlikle koruyucu ve katkı maddesi kullanılmıyor. İlave şeker kesinlikle eklenmiyor. Ürünler 8 saatte 70 derece sıcaklıkta kısa bir süre içerisinde kurutuluyor. Ardından kontrolleri yapıldıktan sonra paketlenip müşterinin hizmetine sunuluyor.20 ve 100 gramlık paketler halinde sunduğumuz bu ürünler gastronom ve gurme marketler ile diğer satış kanalları üzerinden müşteriye ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

MARKA ADININ KONMASININ HİKAYESİ

Ramazan Gürler, "Bizim meyve kurularına ve sebze tozlarına baktığınız zaman renginde ve tadında o doğallığı hissedebilirsiniz. Kullandığınız yerde bu farkı direk yaşarsınız . İşte bu özelliğimiz diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz. Marka adımızı matematikteki fonksiyondan yola çıkarak koyduk. Sadece meyve kurusu olarak kalmayacağız. Fonksiyonel ürünlerin üretildiği ve satıldığı bir firma olacak. Yurt dışına açılmak istiyoruz. İsviçre'ye ürünlerimiz gidiyor, yakın dönemlerde Avrupa pazarında yer edinmek istiyoruz." şeklinde konuştu.