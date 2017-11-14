Diyarbakır Valisi Güzeloğlu Açıklaması

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır'ı gelişen Türkiye'nin bölge merkezi kimliğinden uluslararası bir ticaret, üretim ve eğitim kentine taşıma iddiamız var." dedi.



Merkez Yenişehir Belediyesi Salonu'nda muhtarlar ile düzenlenen toplantıda konuşan Güzeloğlu, temel amaçlarının insana hizmet etmek, beklentilerini karşılamak ve kamu hizmet kalitesini en yükseğe ulaştırmak olduğunu belirtti.



Devletin bütün kurumlarının millete hizmet etmek için var olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın her bir köşesindeki vatandaşımızın meselesini çözüm için varız. Türkiye'nin büyük gelişiminde daha iyiye ve her gün daha güzele akan çizgisinde Diyarbakır'ın da çok büyük bir önemi var. Diyarbakır büyük bir medeniyetin, kültürün ve birikimin kentidir. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu güne bütün medeniyetlerin, zenginliklerin ve üretilmiş bütün değerlerin merkezi bir kentidir. Sokağında, taşında, toprağında ve en önemlisi insanında bu zenginliği gördüğümüz, görebildiğimiz bir büyük zenginliğin adıdır." ifadesini kullandı.



Vatandaşlara hizmet için çaba gösterdiklerini vurgulayan Güzeloğlu, "Belediyelerimizde bir büyük dönüşüm ve değişim var. Özünde insanı merkezine alan insana bağlı bütün bir yatırım ve hizmet anlayışını ve bakışını geliştiren bir yönetim anlayışımız var." diye konuştu.



Bakanların müjde ve yatırım paketleriyle Diyarbakır'a gelmeye devam ettiklerini anımsatan Güzeloğlu, "Diyarbakır'ı bölge merkezi kimliğinden uluslararası bir ticaret, üretim ve eğitim kentine taşıma iddiamız var. Bugün hem yatırım iklimine hem de yapılabilirlik adına çok önemli fırsatlarımız var." ifadelerini kullandı.



"Vatandaşımız kendisi çaresiz ve kimsesiz görmesin"



Muhtarlara hizmet konusunda tavsiyelerde bulunan Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, temsilcimiz ve oradaki en yetkili organımızdır. Özellikle mahallemizdeki yoksul vatandaşlarımızla ilgili meselelerde de hiçbir vatandaşımız kendisi çaresiz ve kimsesiz görmesin. Devletimiz, kaynaklarımız, kadrolarımız ve kurumlarımız bunun için var."





Toplantıya, Yenişehir Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal da katıldı.