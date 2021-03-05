Diyarbakır kurumları Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı için tek yürek
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Diyarbakır kurumları Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı için tek yürek

05.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:19
Diyarbakır kurumları Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı için tek yürek

Diyarbakır'da 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı için bir araya gelen kurum ve kuruluş temsilcileri, kentin tanıtımı ve ekonomik kalkınmasında oldukça önemli olan fuara tam destek konusunda fikir birliğine vardı.

Diyarbakır'da 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı için bir araya gelen kurum ve kuruluş temsilcileri, kentin tanıtımı ve ekonomik kalkınmasında oldukça önemli olan fuara tam destek konusunda fikir birliğine vardı.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 5 gün sürecek fuara yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayacak olan firmalardan ziyaretçilere kadar her bir misafirin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıkları titizlikle yürüttüklerini söyledi. Kaya, "Komşu ülkeler başta olmak üzere yurt dışından üst düzeyde temsilcilerin yanı sıra birçok firma stantları ile fuarımıza katılacaklarını beyan etmişlerdir. Yurt içinden de başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere üst düzeyde katılımcılarımız olacak. Fuarın amacına ulaşması için bölgedeki il ve ilçelerimizden çiftçilerimizin fuar alanına taşınmalarını sağlayacağız. Fuar süresince konu uzmanları tarafından çiftçilerimize eğitimler verilecek, farklı konularda yarışmalar düzenlenecek. Bütün bu organizasyonların kusursuzca planlanması ve başarıyla sonuçlandırılması konusunda ilimizdeki bütün kurum ve kuruluşlarımız her türlü katkıyı vereceklerini bir kez daha teyit etmiş oldular. Bu kurumlarımız üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir çaba içerisine girmişlerdir. Bugün yapmış olduğumuz toplantıda da kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yapılacak çalışmaları bir kez daha değerlendirdik. Toplantımıza Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, OSB Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, TKDK Diyarbakır Koordinatörlüğü, Diyarbakır Ziraat Odaları Bölge Koordinatörlüğü, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Veteriner Hekimler Odası, Çınar Ziraat Odası ve Odamız Fuar Düzenleme Komisyonu temsilcileri katılım sağladılar. Bu anlamda fuar organizasyonumuza verdikleri katkılarından ötürü bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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