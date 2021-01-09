Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz
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Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz

09.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:36
Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz

DİYARBAKIR'da, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

DİYARBAKIR'da, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kentin farklı noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde durdurdukları araçlarda bulunanların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.


Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz
Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz
Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz
Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz
Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz
Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz
Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz
Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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