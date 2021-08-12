Diyarbakır'daki cinayetin şüphelileri, Şanlıurfa'da yakalandı

DİYARBAKIR'da akrabaların silahlı kavgasında 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da saklandıkları evde yakalandı.

DİYARBAKIR'da akrabaların silahlı kavgasında 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da saklandıkları evde yakalandı.

Olay, 3 Ağustos'ta, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana geldi. Akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan Süleyman Kara, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan V.K. ile C.K., aramalara rağmen bulunamadı. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüphelilerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olduklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, cinayet şüphelilerini, saklandıkları Bağlar Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen V.K. ve C.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin