Diyarbakır'da TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevre düzenlemesi yapılacak
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Diyarbakır'da TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevre düzenlemesi yapılacak

23.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:45
Diyarbakır'da TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevre düzenlemesi yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevre düzenlemesi için ihaleye çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevre düzenlemesi için ihaleye çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek amacıyla şeffaflık ilkesine özen gösterilerek yapılan çalışmalarını sürüyor.

Bu kapsamda kentin turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan fuar merkezinin çevre düzenlemesinin yapılması için ihaleye çıkıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde çıkılan yaklaşık maliyeti 3 milyon 220 bin 85 lira 22 kuruş olan ihaleye 36 firma katıldı. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda gerçekleştirilen ihalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi. İhale Komisyonu, yapacağı değerlendirmelerin ardından kazanan firmayı kısa zamanda kamuoyuna açıklayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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