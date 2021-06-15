Diyarbakır'da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı
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Diyarbakır'da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı

Diyarbakır'da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, belediye ekiplerince iş makinesiyle çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Diyarbakır'da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, belediye ekiplerince iş makinesiyle çıkarılarak sahibine teslim edildi. Kurtarma ani ise ekipler tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Koyungüden Mahallesi'nde sahibi tarafından otlatmaya çıkarılan boğa, mahalleden 500 metre uzaklıkta bulunan kırsal alandaki 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Sahibinin yardım istediği mahalleli, hayvanı kendi çabalarıyla çıkartmaya çalıştı, ancak başarılı olmaması üzerine belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sur ilçe Belediyesi Fen İşleri ekipleri, 300 kiloluk boğayı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların sonucundan halata bağlanan boğa, iş makinesi ile yukarıya çekilerek kurtarılarak sahibine teslim edildi. Kurtarma anı ekipler tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, boğanın sahibi yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı
Diyarbakır'da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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