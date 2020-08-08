Diyarbakır'da 370 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı, 2'si hayatını kaybetti - Diyarbakır'da 370 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı, 2'si hayatını kaybetti Korona virüs salgınının arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da, şimdiye kadar 370 sağlık çalışanı korona virüse yakalanırken 2'si hayatını kaybetti.

- Diyarbakır'da 370 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı, 2'si hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Korona virüs salgınının arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da, şimdiye kadar 370 sağlık çalışanı korona virüse yakalanırken 2'si hayatını kaybetti.

Son günlerde Türkiye'de korona virüs vaka sayılarında artışlar devam etmeye başladı. Vaka sayısının yükseldiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da sağlık çalışanlarının da virüse yakalanma sayısında artış yaşandı. Diyarbakır'da gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık personellerinden 370'i korona virüse yakalandı. Kentte şimdiye kadar 5'i akademisyen olmak üzere 77 hekim, 12 diş hekimi, 1 diş hekimi klinik yardımcısı, 128 hemşire-ebe, 3 paramadik, 8 acil tıp teknikeri, 48 personel, 11 otomasyon görevlisi, 5 güvenlik görevlisi, 4 psikolog, 1 şoför, 1 aşçı, 10 sekreter, 25 tekniker, 10 anestezi teknikeri, 5 radyoloji teknikeri, 7 laboratuvar teknikeri, 1 ameliyat teknikeri, 1 gıda teknikeri, 1 elektrik teknikeri, 2 sosyal hizmet uzmanı, 3 memur, 3 sağlık memuru, 1 sağlık hizmetleri, 1 raportör, 1 portör korona virüse yakalanırken, 1'i hekim, 1'i çevre sağlık teknikeri ise korona virüsten hayatını kaybetti.

Türkiye'de şimdiye kadar 5 milyon 138 bin 528 test yapılırken 238 bin 450 vaka tespit edildi. Bu vakaların 221 bin 574'ü iyileşti. Korona virüs salgını nedeni ile 5 bin 813 kişi hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı 586 kişi olarak belirtildi.

Kaynak: İHA