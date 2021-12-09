DİYARBAKIR - 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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DİYARBAKIR - 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2009'dan itibaren 12 ayrı dosya kapsamında "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.Ş'nin ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir adrese geleceğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla M.Z.Ş. gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

DİYARBAKIR - 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR - 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR - 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR - 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR - 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR - 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR - 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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