Diyarbakır'da 1 mezra karantinaya alındı
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Diyarbakır'da 1 mezra karantinaya alındı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Han mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Diyarbakır'da 1 mezra karantinaya alındı
14.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:00

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Han mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ergani ilçesine bağlı kırsal Doğan Mahallesi'ndeki Han mezrasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya iliştin Ergani Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Han mezrasında istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması gerektiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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