Diyarbakır'da 1 mezra karantinaya alındı
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Han mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
14.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:00
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Han mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ergani ilçesine bağlı kırsal Doğan Mahallesi'ndeki Han mezrasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya iliştin Ergani Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Han mezrasında istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması gerektiği bildirildi.
Kaynak: DHA