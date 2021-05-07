Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Diyanet Tv ile ilgili açıklama
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Diyanet Tv ile ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Diyanet Tv ile ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Tv'de yayınlanan 'İftarı Beklerken' isimli programla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Tv'de yayınlanan 'İftarı Beklerken' isimli programla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Diyanet Tv'de yayınlanan 'İftarı Beklerken' isimli program hakkında medyada çıkan haberlere yönelik açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet Tv'de canlı olarak yayınlanan 'İftarı Beklerken' adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. 'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır."

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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