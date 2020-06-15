Diyabet Hastalarında diş eti problemi 3 kat fazla görülüyor
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Diyabet Hastalarında diş eti problemi 3 kat fazla görülüyor

Kore'de yapılan bir çalışmaya göre günde 3 kez diş fırçalamanın diyabetten yüzde 8 oranında koruduğunu belirten Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, "Diş eti problemleri toplumun yüzde 15'inde görülüyor. Diyabet hastalarında ise bu oran 3 katı daha fazla" dedi.

Diyabet Hastalarında diş eti problemi 3 kat fazla görülüyor
15.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:36

Diyabet ve diş sağlığı arasındaki ilişki yapılan çalışmalarla ortaya konuldu. Ağız ve diş sağlığını korumanın diyabetten koruduğu yönündeki araştırma Kore'den geldi. 188 bin kişiyi içeren çalışmada günde 3 kez diş fırçalamanın diyabetten yüzde 8 oranında koruduğunu gösterildi. Araştırmanın detaylarını paylaşan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, "Kişide görülen diş problemleri diyabet riskini yüzde 9 oranında artırıyor" dedi.

DİŞ PROBLEMİ VÜCUTTA İLTİHAPLANMA YARATIYOR

Çalışmaya göre diş eti problemi olan kişilerin 10 yıl takip edildiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Aydın, "Bunların yüzde 16'sında diyabet geliştiği görülmüş. Kore'deki oranın 2 katı bir oran görülmüş. Dişle ilgili her türlü problem vücutta bir çeşit iltihaplanma reaksiyonu yaratıyor. Bu da vücutta insülin direnci yaratıyor. Ortaya çıkan bu insülin direnci de kan şekeri kontrolsüzlüğü ve diyabete olan meyille neden olan ana faktör" değerlendirmesinde bulundu.

"KAN ŞEKERİ KONTROLÜ ZORLAŞIYOR"

Diş eti problemlerinin ise toplumun yüzde 15'inde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Hasan Aydın, "Diyabet hastası bireylere baktığımızda bu oranın onların 3 katı olduğu gözlemleniyor. Yani diyabeti olan kişilerde diş eti problemlerine daha sık rastlanıyor. Önemli bir nokta şu. Diyabeti olan kişilerde diş eti problemleri de varsa kan şekeri kontrolü zorlaşıyor. Bunun uzantısı olarak da diyabetin yol açtığı sağlık problemleri daha sık karşımıza çıkıyor. Diyabete ait komplikasyonlar 2 katı oranında fazla görülüyor. Hatta bazı çalışmalar da kalp krizine bağlı ölüm riskinin de diyabeti olup da diş eti problemleri olan insanlarda 3 kat fazla olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 3 KEZ DİŞ FIRÇALAMAK RİSKİ YÜZDE 14 AZALTIYOR

Diyabeti olan kişilerde diş eti sorunlarının tedavi edilmesinin kan şekeri kontrolünü de sağladığını anlatan Prof. Dr. Hasan Aydın, "Dolayısıyla diş sağlığına önem vermek kişide diyabet gelişim riskini azaltıyor. 50 yaş altı ve üstü bireyleri değerlendirdiğinizde 50 yaş altında günde 2 kez diş fırçalamanın diyabet riskini yüzde 10 azalttığını görüyoruz. Günde 3 kez fırçalamak da yüzde 14 azaltıyor. Diyabetten korunmak adına ağız sağlığına önem vermek ve günde 3 kez diş fırçalamak önemli" diye konuştu.

KORONAVİRÜSE KARŞI AĞIZ HİJYENİNE DİKKAT

Son olarak dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak adına ağız ve diş sağlığına önem vermek gerektiğinin altını çizen Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, "Koronavirüs solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon. Dolayısıyla ağız hijyenine önem vermek koronavirüs ağız içerisindeki mukozaya tutunmasını engelliyor. Bu anlamda hastalığın bulaşmasını da kontrol altına almış oluruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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