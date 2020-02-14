DİSKİ ekiplerinden kar temizleme çalışmalarına destek

14.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:52

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte son bir haftadır yoğun kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden Büyükşehir Belediyesine destek verdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kar temizleme çalışmalarına DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 27 adet iş makinesi ile destek verildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda ilçelerde bulunan ana arterler başta olmak üzere birçok sokak ve mahalleler ulaşıma açıldı. Hem kent merkezinde hem de ilçelerde çalışmalara katılan DİSKİ ekipleri, hizmet binalarının önlerini temizlerken, Hazro ilçesinde görevden dönen DİSKİ iş makinesi, kapanan yolları açtı. Tüm ekip ve araçlarıyla kar mücadelesine katılan DİSKİ ekiplerinin, sahada tam kadro görev yaparak karla mücadele için yoğun gayret gösterdiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA