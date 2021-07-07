Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki: "Yunanistan, terör örgütleri için güvenli sığınaktır"
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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki: "Yunanistan, terör örgütleri için güvenli sığınaktır"

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki: 'Yunanistan, terör örgütleri için güvenli sığınaktır'
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye katkı sunmamakla itham eden sözlerine, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı sahada mücadele veren tek NATO ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Yunanistan, utanç verici geçmişiyle,...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye katkı sunmamakla itham eden sözlerine, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı sahada mücadele veren tek NATO ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Yunanistan, utanç verici geçmişiyle, terör örgütleri için güvenli bir sığınaktır. Yunanistan tarafından Türkiye'ye sürekli iftira atılması, kendine güvensizliğinin ve suçluluk yükünün bir işaretidir." yanıtını verdi.

Bilgiç, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Dendias'ın Yunan medya kuruluşu Real News'e verdiği röportajda, terör örgütü DEAŞ hakkında Türkiye'ye yönelik suçlamalarını değerlendirdi.

Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesine ve yabancı terörist savaşçılar konusuna yaklaşımına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ'a karşı ordusuyla sahada mücadele veren ve Suriye'de 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı terörden temizleyen tek NATO ülkesidir. Aynı zamanda (DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) çerçevesinde kurulan) Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu'nun eş başkanıdır ve yabancı terörist savaşçı hareketlerinin önlenmesine aktif katkı sunmaktadır.

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı rolünü muğlaklaştırmaya yönelik son zamanlardaki asılsız açıklamalar, siyasi saiklerden kaynaklanmaktadır. Yunanistan, utanç verici geçmişiyle, terör örgütleri için güvenli bir sığınaktır. Yunanistan tarafından Türkiye'ye sürekli iftira atılması, kendine güvensizliğinin ve suçluluk yükünün bir işaretidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki: "Yunanistan, terör örgütleri için güvenli sığınaktır" - Haberler
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