Dışişleri'nden Trump'a Tepki: 24 Nisan Açıklamasını Reddediyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan sebebiyle yaptığı açıklamada 1915 olaylarını tarif ederken "Büyük Felaket" anlamına gelen ‘Meds Yeghern' ifadesini kullanmasını "reddettiğini" duyurdu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan sebebiyle yaptığı açıklamada 1915 olaylarını tarif ederken "Büyük Felaket" anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullanmasını "reddettiğini" duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ermenilerin kurguladıkları sübjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com