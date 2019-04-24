Dışişleri'nden Trump'a Tepki: 24 Nisan Açıklamasını Reddediyoruz

Dışişleri'nden Trump'a Tepki: 24 Nisan Açıklamasını Reddediyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan sebebiyle yaptığı açıklamada 1915 olaylarını tarif ederken "Büyük Felaket" anlamına gelen ‘Meds Yeghern' ifadesini kullanmasını "reddettiğini" duyurdu.

Dışişleri'nden Trump'a Tepki: 24 Nisan Açıklamasını Reddediyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan sebebiyle yaptığı açıklamada 1915 olaylarını tarif ederken "Büyük Felaket" anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullanmasını "reddettiğini" duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ermenilerin kurguladıkları sübjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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