Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AİHM kararına tepki Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AİHM kararına tepki Açıklaması

07.10.2020 00:19 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:30
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AİHM kararına tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı ihtiyati tedbir kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın "temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak" ve hiçbir şekilde Türk hükümetinin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM'in inandırıcılığına ve itibarına darbe vurduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"AİHM, çatışmalara doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olan taraflara ve bu çerçevede Türkiye'ye çağrıda bulunurken, hukuki temellerden uzaklaşarak siyasi saiklerle hareket etmiş ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu göstermiştir. AİHM, ne yazık ki malum çevrelerin hukuku suistimal etme çabalarına alet olmuş ve 70 yıllık tarihinde insan hakları alanında elde ettiği itibarını lekelemiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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