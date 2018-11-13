Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Topluma İsrail Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, "Uluslararası toplumu İsrail'in masum sivillerin hayatlarını hiçe sayan saldırılarının sona erdirilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze'de 11 Kasım 2018 tarihinden bu yana tırmanan gerilim sonucunda ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe duyulduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumu İsrail'in masum sivillerin hayatlarını hiçe sayan saldırılarının sona erdirilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" denildi. - ANKARA