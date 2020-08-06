Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının 75. yıl dönümünde Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı.
06.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının 75. yıl dönümünde Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından her iki dilde, "Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum." ifadelerini paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, aynı acının bir daha yaşanmaması dileğinde de bulundu.
Kaynak: AA