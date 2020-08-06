Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının 75. yıl dönümünde Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının 75. yıl dönümünde Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından her iki dilde, "Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum." ifadelerini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, aynı acının bir daha yaşanmaması dileğinde de bulundu.

Kaynak: AA