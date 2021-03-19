Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le bir araya geldi
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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le bir araya geldi

19.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Toplantıya, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Zarif'in Türkiye ziyareti kapsamında ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le bir araya geldi
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le bir araya geldi
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le bir araya geldi
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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