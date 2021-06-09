Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Tsyd Tarafından Düzenlenen "Avrupa Futbol Şampiyonası Medya Günü ve Resepsiyonu"...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye Spor Yazarları Derneği -TSYD Ankara Şubesi tarafından Başkanlığımızla eşgüdüm halinde 8 Haziran 2021 tarihinde TSYD Ankara Şubesi 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen, "Avrupa Futbol Şampiyonası Medya Günü...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye Spor Yazarları Derneği -TSYD Ankara Şubesi tarafından Başkanlığımızla eşgüdüm halinde 8 Haziran 2021 tarihinde TSYD Ankara Şubesi 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen, "Avrupa Futbol Şampiyonası Medya Günü ve Resepsiyonu" etkinliğinde AB üyesi ve AB'ye aday ülke Büyükelçileri ile EURO2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak diğer ülke Büyükelçileri ve Türk Spor Medyası Temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerinde sporun önemine değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin sporda da Avrupalı olduğunu ve bu etkinlikle turnuva öncesi tüm dünyaya güzel bir birliktelik mesajı verildiğini belirtti.

Kaynak: Habermetre