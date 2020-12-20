Direksiyon başında dürüm yiyip ayran içen sürücüye ceza
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Direksiyon başında dürüm yiyip ayran içen sürücüye ceza

20.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:43
Direksiyon başında dürüm yiyip ayran içen sürücüye ceza

Direksiyon başında dürüm yiyip ayran içen sürücüye cezaÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasında 112 Acil Servis ekiplerinin bilgisi kapsamında izin alıp, eşini hastaneye götüren sürücü, denetim yapan polis ekiplerince durduruldu.

Direksiyon başında dürüm yiyip ayran içen sürücüye ceza

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasında 112 Acil Servis ekiplerinin bilgisi kapsamında izin alıp, eşini hastaneye götüren sürücü, denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Direksiyon başında emniyet kemeri takmadan ayran içerek dürüm yiyen sürücüye, emniyet kemeri takmamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan toplam 264 TL para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Çorum'un cadde ve sokakları, boş kaldı. Güvenlik güçleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sıklaştırdı. Trafikteki araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığına bakıldı. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde polisin durdurduğu otomobilin sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı ve direksiyon başında  hareket halindeki aracıyla ilerlerken hem ayran içerek hem de dürüm yediği tespit edildi. Durdurulan araç sürücüsü eşini hastaneye götürdüğünü ve 112 acil servis ekiplerinin bilgisi altında  yola çıktığını söyledi. Polis ekipleri  sağlık ekiplerini arayıp sürücünün söylediklerini doğruladı. Ancak sürücünün ayran içip dürüp yiyerek trafikte ilerlediği tespit edilerek emniyet kemeri takmamaktan 132 TL, ayrıca dürüm yiyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan yine 132 TL, toplamda 254 TL, para cezası kesildi.Cezayı kesen polis sürücüye, 'Şimdi dürümünüzü yiyebilirsiniz. Lütfen direksiyon başında daha dikkatli olmalısınız. Kaza yapabilirsiniz, emniyet kemerlerini de mutlaka takalım, size sağlıklı günler dileriz' dedi.

Ceza makbuzunu alan sürücü aracına binip yoluna devam etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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