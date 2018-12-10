Dinçer: "Kdv ve Ötv İndiriminde Süre Uzatılmalı"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, hükümet tarafından açıklanan ve 31 Aralık 2018'de sona erecek olan "Vergide İndirim Paketinin" 2019 yılı içerisinde de devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dinçer, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki ÖTV ve KDV indirimini kapsayan Vergide İndirim Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dinçer, paketin söz konusu sektörlerde can suyu olduğunu belirterek, indirimin diğer sektörleri de kapsayarak 2019 yılı içerisinde de devam etmesini istediklerini kaydetti.

"ÖTV ve KDV indirimi piyasaya can suyu oldu"

Türkiye ekonomisinin son dönemlerde yaşadığı sıkıntılarla birlikte dövizdeki dalgalanma, faizlerdeki yükseklilerin yatırım ve harcamaların kısılmasına neden olduğunu vurgulayan Dinçer, bu gidişata tedbir amaçlı olarak hükümetin otomotiv, mobilya ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirim kararı aldığını söyledi. Dinçer, alınan bu kararın 1 Kasım-31 Aralık tarihlerini kapsadığını belirterek, ÖTV ve KDV indiriminin piyasadaki daralmaya can suyu olduğunu, ekonomideki durgunluğun aşılması, vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesine imkan tanınması ve esnaf sanatkar ve diğer işletmelerin işlerinin artmasına katkı sağlaması açısından ÖTV ve KDV indiriminde süre uzatımına gidilmesini istediklerini aktardı. - MERSİN