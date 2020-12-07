Didim'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Didim'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

07.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:00
Didim'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Fener Koyu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

(Onur Durmuş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

17 düzensiz göçmen kurtarıldı
17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 2 günde 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 2 günde 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Garo Paylan Meral Akşener Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Öner Erkan Sezen Aksu Ivana Sert Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim'de 17 düzensiz göçmen yakalandı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:00:40. #1.15#
title