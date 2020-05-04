DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

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Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi URSA Major Takım Yıldızı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde keşfedilen ve 'Atlas' adı verilen kuyruklu yıldız, Antalya Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde, T100 teleskobu ile görüntülendi.

Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi

URSA Major Takım Yıldızı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde keşfedilen ve 'Atlas' adı verilen kuyruklu yıldız, Antalya Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde, T100 teleskobu ile görüntülendi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'e doğru yaklaştığını ve parçalanmaya başladığını açıkladı.

29 Aralık 2019 tarihinde Ursa Major Takım Yıldızı bölgesinde keşfedilen ve 'Atlas' adı verilen kuyruklu yıldız, Antalya'da 2500 rakımda bulunan Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde görüntülendi. Atlas'a ait görüntüler, 27 Nisan'da T100 teleskobu ile elde edildi.

PARÇALANMAYA BAŞLADIGökbilimcilere göre, mayıs ayında dünyaya en yakın uzaklıktan geçecek olan Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın, Güneş'in de parıltısını kuvvetlendirmesiyle birlikte Ay kadar parlak görülmesi bekleniyor. Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'e doğru yaklaştığı ve parçalanmaya başladığını açıklayan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Parçalanmasının esas nedeni, Güneş'in çekim kuvvetiyle veya yakınından geçtiği gezegenlerin kütle çekim kuvvetiyle parçalara ayrılması, bölünmesi. Daha önce de böyle olaylar oldu, biliyoruz. Bu normal bir şey, fakat nispeten Güneş'e yakın bir geçiş yapıyor" dedi.

AMATÖR GÖKBİLİMCİLER İZLEYEBİLİRBasit optik cihazlarla amatör gökbilimcilerin dahi, gökyüzündeki konumunu bulabilirse bunu izleyebileceğini belirten Prof. Dr. Özdemir, "Bu cismin şu andaki parlaklığı, insan gözüyle görülme sınırının biraz daha altında. İlginç bir kuyruklu yıldız olduğu için şu anda gökbilimi veya amatör gökbiliminde ilgi odağı. Biz de gözlemevinde görüntülerini aldık" dedi.

DÜNYA'YA ÇARPMA OLASILIĞI YOKAtlas'ın çekirdek çapının onlarca kilometre çapında, çok kütleli olmayan, küçük bir cisim olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özdemir, "Yüksek hızlı oldukları için bir gezegen yüzeyine çarptıklarında büyük enerji bırakıyorlar. Basında buna dair de bazı yanıltıcı haberler çıktı. Dünya'ya çarpma olasılığı bulunmuyor. Oldukça uzaktan geçiyor. Tek ilginç tarafı nispeten parlak bir kuyruklu yıldız olması nedeniyle optik cihazlarla konumunu bilmek şartıyla amatör gökbilimciler de gökyüzünde takip edebilir" diye konuştu.

HAZİRAN SONUNA KADAR İZLENEBİLİRBu kuyruklu yıldızın Güneş sistemindeki başka bir gezegene çarpma ihtimali olmadığını da belirten Prof. Dr. Özdemir, "Yörüngesi hesaplandı. Gayet ayrıntılı şekilde çıkartıldı. Astronomlar, nereden geçeceğini gayet ayrıntılı bir şekilde çözdü. Herhangi bir gezegene çarpma olasılığı yok. Güneş etrafından dolanıp tekrar yörüngesinde devam edecek. Şu anda gökyüzünde konumu belli. Haziran ayı sonuna kadar izlenebilir" dedi.

PARLAKLIĞI 9-10 KADİR CİVARINDAKuyruklu yıldızın, astronomik terimle 9-10 kadir civarında parlaklığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdemir, şunları söyledi: "İnsan gözünün görme limitinin çok altında. Ama optik cihazlarla görülebilecek bir sınır bu. Güneş'e yaklaştıkça kuyruklu yıldızların kuyruğu oluşmaya başlar. Güneş'ten uzaklaştığında da aslında kuyruklu yıldız veya çekirdek kısmı yine var. Fakat kuyruk kısmı kaybolduğu ve nispeten de söndüğü için ilgisini kaybediyor. Profesyonel büyük teleskoplarla Güneş'ten uzaklaştığı ve kuyruğu zayıfladığında da yine gözlenebilir. Güneş sisteminin çok uzak köşelerinde de güçlü teleskoplarla bu tür cisimlerin çekirdek kısmını görebiliyoruz. Güneş'e yaklaştığı ve kuyruğu oluşmaya başladığında insanların ilgisi de haliyle daha fazla oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kuyruklu yıldızın fotoğraflarıRÖP: Prof. Dr. Sacit Özdemir

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek LİKYA Birliği'nin başkenti olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron tarafından dönemin prestij projesi olarak yaptırılan Patara Neron Deniz Feneri'nin restorasyon ihalesi süreci tamamlandı. Patara Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra yeniden ışık saçmaya başlayacak.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan Patara Neron Deniz Feneri Rekonstrüksiyon İhalesi gerçekleştirildi. İhaleyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yeterlilik belgesi alan Barbaros Mühendislik Limited Şirketi, KDV dahil 9 milyon lira ile aldı. Neron Deniz Feneri'nin restorasyonu için bir bilim kurulu oluşturulacak. Alanda bir taş hastanesi oluşturulacak. Burada 2004 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan, fenere ait 2 bin 600 orijinal taşın tasnifi yapılacak, taşların iç ve dış cidarının kurgusu gerçekleştirilecek.

1968 YIL SONRA BÖLGEYE IŞIK SAÇMAYA BAŞLAYACAKAntalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Neron Deniz Feneri'nin restorasyonu 2 yıl içinde tamamlanacak. 2011 yılında başlayan ilk restorasyonda tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, orijinal taşlarla yaklaşık 26 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapında Neron Deniz Feneri'nin kulesi yeniden inşa edilecek. Fenerin çevre düzenlemesi yapılacak. Podyumun kare biçimindeki çevresi 80 metre, alanı ise 400 metrekare. Restorasyon tamamlanınca MS 54 yılında inşa edilen fener, 1968 yıl sonra bölgede ışık saçmaya başlayacak.

DÜNYADAKİ İKİNCİ DENİZ FENERİ Patara Deniz Feneri, Roma İmparatoru Neron tarafından MS 54 yılında bir prestij projesi olarak yaptırıldı. Fenerin üzerinde altın harflerle kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili yazıt bulunuyor. Dünyadaki ikinci deniz feneri olarak inşa edilen deniz feneri, iki tane olarak inşa edilmiş. Ancak birisi kumlar altında kalmış. Dünyadaki ilk deniz feneri Mısır'ın İskenderiye şehrinde bulunan İskenderiye Feneri olarak biliniyor. Ancak Neron Deniz Feneri, orijinal taşlarıyla ayağa kaldırılacak ilk fener olma özelliği taşıyor. Neron Deniz Feneri'nin, 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı tahmin ediliyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcias'a, "Likya halkını 8 yıl boyunca hiç rüşvet almadan, hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz" yazısı yer alıyor.

FENER YENİDEN AYAĞA KALKACAKTürkiye turizmine çok önemli katkı sağlayacak Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun da çok önem verdiği restorasyon projesiyle, Likya Birliği kentlerindeki önemli bir kültürel miras, tekrar ayağa kaldırılmış olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Fenerdeki çalışmalardan arşiv görüntüleriFenerden arşiv görüntülerFenerin bulunduğu alanın dron görüntüsü

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği açıklaması tartışma yarattı

İZMİR'in Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler ile ilgili, "Bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri ile birlikte ilçemize geldi" söylemi tartışma yarattı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin bilimsel mantığa aykırı bir durum olduğunu söyledi.

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun, Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle ilgili "Bu çekirge türü genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyordu. Lokal olarak Tire'de de görülmeye başladı. Tahminlerimize göre bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu'dan gelen tarım işçileriyle birlikte ilçemize geldi. Kısa sürede buradaki oluşumunu tamamlayıp büyüdüler" söylemi, tartışma konusu oldu. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, İbişoğlu'nun açıklamasını bilimsel mantığa aykırı olduğunu ifade ederek, tepki gösterdi.

'TİRE'DE GÖRÜLEN ÇEKİRGELER, O BÖLGEYE AİT'Prof. Dr. Ali Satar, İbişoğlu'nun yaptığı açıklamanın, bilimsel mantığa aykırı bir açıklama olduğunu belirterek, çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp bu büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin imkansız olduğunu söyledi. İzmir'de istila eden çekirgelerin o bölgeye ait çekirgeler olduğunu ifade eden Satar, "Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu'nun yaptığı açıklama, bilimsel mantığa aykırı bir açıklamadır. Çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp bu büyük ölçüde bir istila meydana getirmesi bilimsel mantığa aykırı bir durumdur. Zaten buradaki tür, İzmir bölgesine yayılış gösteren, o taraflarda Çanakkale'ye yakın illerde yayılış gösteren bir tür. Poecilimon dediğimiz cinse ait bir tür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan tür de Uvarovistia satunini dediğimiz bir türdür' dedi.

'İSTİLA FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR'Çekirge türlerinde ve sayılarındaki artışın, ilaçlama yapılarak doğal düşmanlarının yok olmasından kaynaklandığını vurgulayan Satar, şöyle konuştu:

"Tabii zaman zaman çekirge türlerinin sayılarında artış meydana geliyor. Bunun sebebi bunların doğal düşmanlarının yok edilmiş olması. Şu anda ilaçlama yapıp hemen kurtulabilirsiniz. Ama daha sonra bu yere bırakılmış, toprağın 6-7 santimetre altına bırakılmış yumurtaların ilerde açılarak tekrar bir istilaya sebep olmasına siz engel olamazsınız. Ama biz bu istilaları fırsata çevirebiliriz. Ne yapabiliriz? Biz bunu mesela Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde bir çok hayvan türüne yem olarak bunları kullanabiliriz. ya da balıkçılık yapan veya tavuk yetiştiriciliği yapan çiftliklere yüksek protein kaynağından dolayı bunları da katarak doğal bir besin kaynağı olarak kullanma durumumuz söz konusu. Yani biz burada krizi fırsata çevirebiliriz

'SIĞIRCIK, ÖRDEK VE TAVUK KULLANILMALI'

Bin tane sığırcık kuşunun 3 ayda 10 tona yakın çekirge tükettiğini belirten Satar, çekirge istilalarına karşı ördek ve tavukla biyolojik mücadele edilmesi gerektiğini hatırlattı. Satar, "İzmir'in Tire ilçesinde eğer ilaç kullanılacaksa, lütfen diyorum kuşlara zarar vermeyen ilaçlar var. Bunları kullanın. Özellikle sığırcık kuşlarına çok zarar veriliyor. Bin tane sığırcık kuşu 3 ayda 10 tona yakın çekirge tüketiyor. Çevrede bakıyoruz, gözlemliyoruz bakıyoruz ki, bunların sayılarında çok azalma var. Niye azalıyor bunlar. Aşırı ilaçlama yapılıyor. Tabii biz burada biyolojik mücadeleden söz etmek durumundayız. Burada daha önce de söylemiştim. Tavuk, ördek bunlar kullanılmalı. Ayrıca ördekleri sürü halinde kontrol etmek çok rahat. Yani, binlercesini bir anda bir yere yönlendirmek çok basit. Onun için daha çok ördek kullanılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA