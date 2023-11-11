ŞEHİT MUSTAFA CAMBAZ 2. FOTOĞRAF YARIŞMASI'NIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Yeni Şafak gazetesi tarafından 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Dört farklı kategori ve bir özel ödülün olduğu fotoğraf yarışmasında toplamda 600 bin lira ödül verildi. Ödül törenine, devlet kademesinden, iş ve sanat dünyasından, şehit ve gazi yakınlarından ve basından önemli isimler katıldı.

Yaptığı işi 'kayıt fotoğrafçılığı' olarak tanımlayan, 2000'li yıllardan itibaren tüm Türkiye'yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekip tarihi eserleri ve ulu camileri kayıt altına alan ve 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan, Yeni Şafak foto muhabirlerinden Şehit Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül töreni, şehitleri anma etkinliğiyle başladı. TVNET program sunucusu Cüneyt Özdemir'in sunumuyla gerçekleşen ve Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yeni Şafak gazetesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ve 6 binin üzerinde fotoğraf başvurusunun olduğu yarışmada kazananlar ödüllerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden aldı.

" YARIŞMASINA GAZZELİ GAZETECİ VE ÇILAR DA DAHİL EDİLSİN"

Gecenin onur konuğu olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında "Böylesine güzel ve mütevazı bir törende sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Albayrak ve Yeni Şafak Ailesi'ni tebrik ediyorum. Bu yarışmanın sadece Mustafa Cambaz'ı hatırlamak değil 15 Temmuz'u daha iyi anlamak ve gelecek nesillere daha iyi aktarabilmek adına uzun yıllar sürmesini dilerim. 15 Temmuz binlerce vatandaşımızın zalimlere karşı şanlı bir zafer kazandığı gündür. O gece aramızdan ayrılan 252 şehidimizi rahmetle anıyoruz. Bu millet en zor zamanların altından 'Ya Hak' diyerek kalkmıştır. Şu anda insanlığın büyük bir dram yaşadığı ve böyle cennette koşarcasına giden Gazze'li kardeşlerimizin içerisinde çok sayıda gazeteci fotoğrafçı arkadaşlarımız da vardı. Allah onlara da rahmet eylesin. Belki bu Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışmasını önümüzdeki yıldan itibaren Gazzeli gazeteci ve fotoğrafçıları da işin içine katacak şekilde genişletmek mümkün olur mu diye teklif ediyorum" dedi.

BOLAT: MUSTAFA CAMBAZ TÜRK SEVDALISI VE İSTANBUL AŞIĞIYDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Kardeşimiz Mustafa Cambaz'ı anmak üzere sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum. 23 yıl görev yaptığım Albayrak Grubu'nun bu anlamlı gününde onlarla bir arada olmak benim için bir kıvanç. 15 Temmuz gecesi ülkemizin istikbalini ve istiklalini muhafaza etmek üzere halkımız meydanlara inmişti. Onların arasında mesai arkadaşım ve Yeni Şafak Foto Muhabirimiz Mustafa Cambaz'da vardı. Cambaz, Türk sevdalısı ve İstanbul aşığıydı. Güler yüzlü hoş sohbet birisiydi. Yiğitçe bu mücadeleye destek vermek üzere yola çıkmıştı. Mustafa Cambaz kardeşimiz gibi cesur vatandaşlarımız sayesinde bambaşka bir 16 Temmuz sabahına uyandık. Bu değerli yarışmada ödül alan bütün fotoğraf severleri tebrik ediyorum. Rahmetli Mustafa Cambaz kardeşimizi rahmetle ve hürmetle anıyorum" açıklamalarında bulundu.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu da konuşmasında: "Meslektaşımız, çalışma arkadaşımız, şehidimiz Mustafa Cambaz, fotoğrafçılığa tutkuyla bağlı, kendini mesleğine adamış, mümtaz bir insandı. Şehit olduğu güne kadar, maddeten ve manen büyük emek ve fedakarlıklarla Türkiye'nin değişik il ve ilçelerindeki 118 ulu camiyi fotoğraflayıp, Türkiye ulu camileri adıyla kitaplaştıran Mustafa Cambaz, fotoğrafa olan tutkusunu, tarihe olan ilgisiyle birleştirerek, bizlere bu toprakların tapusu niteliğinde çok kıymetli bir eser bıraktı. Mustafa Cambaz adına düzenlediğimiz bu yarışmayı her yıl daha da ileriye taşıyarak, meslek camiamızın en prestijli ödülü haline getireceğiz. Mustafa Cambaz'ı böylesine anlamlı bir yarışmayla anacağız, onu asla unutmayacak ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

YARIŞMAYA BU YIL ÖZEL BİR KATEGORİ EKLENDİ

'2022'ye Damgasını Vuran Haber Fotoğraflar', 'Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar', 'Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi)', 'Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi)' kategorilerinden oluşan Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'na bu yıl 'Hikayeyi Tamamla- Ayasofya Camii Özel Ödülü' de dahil edildi. Şehit Mustafa Cambaz'ın hayatında önemli bir anlamı olan ve müze olarak çektiği Ayasofya Camii fotoğrafları şehit olmadan önce kitaplaştırmıştı.

Yarışma kapsamında 'Hikayeyi Tamamla: Ayasofya Camii Özel Ödülü' Ayasofya'yı cami olarak çeken fotoğrafçılar arasından dereceye giren fotoğraf sanatçısına verildi. Her kategorinin birincisi 75 bin lira, ikincisi 40 bin lira, üçüncüsü 20 bin lira ödülün sahibi olurken; 'Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü' ise 60 bin lira olarak belirlendi.

YARIŞMANIN SEÇİCİ KURULUNDA USTA İSİMLER YER ALDI

24 Haziran - 7 Ağustos tarihleri arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden online başvuruların yapıldığı Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın jüri değerlendirmesi 20 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Değerlendirme sonrasında 13 fotoğraf ödüle layık görülürken, 30 fotoğraf da sergilenmeye hak kazandı.

Zor şartlar altında görev yapan gazetecileri, milli ve manevi duygularda birleştirmek ve bu vesileyle başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurulunda Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Direktörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık ve Mehmed Özçay bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a hediye takdiminde bulundu.

KAZANANLAR

2022'YE DAMGASINI VURAN HABER LARI KATEGORİSİ:

1. Emin Sansar - Rusya'nın Ukrayna Saldırıları

2. Kahraman Bekcili - Kömürün Gözyaşları

3. Nadir Köksoy - Abdülhamid Han Süper Ay

KÜLTÜREL VE TARİHİ LAR KATEGORİSİ:

1. Esengül Alıcı - Kütüphane

2. Murat Yılmaz - Bergama ve Kuyruklu Yıldız

3. Hakan Yaralı - Hicaz Demiryolu ve Son Buharlı

YENİ NESİL LAR (DRONE ÇEKİMİ) KATEGORİSİ:

1. İsmail Coşkun - Kiev'de Bir Tank Konvoyu Bayraktar TB 2 Tarafından İmha Edildi

2. Hanifi Koç - The Eye

3. Hasan İçel - Çamurda Yağlı Güreş

YENİ NESİL LAR (CEP TELEFONU ÇEKİMİ) KATEGORİSİ:

1. Arif Hüdaverdi Yaman - Gölge

2. Murat Bakmaz - Vav

3. Durmuş Ceylan - Torak

HİKAYEYİ TAMAMLA ÖZEL ÖDÜLÜ

1. Serdar Kıran - Ayasofya Cami