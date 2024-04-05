Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo Modelleri Tanıtıldı

Birkaç gün önce Pova 6 Pro modeli ile karşımıza çıkan Tecno, şimdi seriye iki yeni model daha ekledi. Bugün Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo modellerini gözler önüne süren şirket, yeni modellerine eklediği özellikler ile beğenileri topladı. İşte yüksek özelliklere sahip Pova 6 ve 6 Neo'nun tüm detayları.

Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo neler sunuyor?

Seriye eklediği üç modelde de yüksek özellikler vaat eden şirket, bugün Pova 6 serisinin orta ve giriş seviye modellerini tanıttı. Pova 6 ve Pova 6 Neo olmak üzere iki farklı modeli gözler önüne süren Tecno, iki modelin de ön kısmına 6,78 inç büyüklüğünde ekranlar yerleştirmiş. Her iki modelde de kullanıcılarına 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntü sunan Tecno, Pova 6 için AMOLED ve Pova 6 Neo için IPS LCD panel kullanmayı tercih etmiş.

MediaTek G99 Ultimate yonga setinden güç alan Pova 6, 8GB ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği ile satın alınabiliyor. 256GB olmak üzere tek depolama seçeneği sunan Pova 6, elektriksel anlamda gücünü 6000 mAh'lik bataryasından alıyor. 70W hızlı şarj desteğini de beraberinde getiren cihaz, ön tarafta 32 Megapiksel selfie kamera, arka tarafta ise 108 Megapkisellik bir ana kamera taşıyor. Android 14 tabanlı HiOS 14 ile çalışan Pova 6, Kuyruklu Yıldız Yeşili, Göktaşı Grisi ve Yıldızlararası Mavi renk seçenekleri ile raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

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Pova 6 Neo'ya geçtiğimizde ise bizleri yine MediaTek G99 Ultimate işlemci karşılıyor. Bu versiyonda sadece 8GB RAM bellek sunan Tecno, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki seçenek ile geliyor. 7000 mAh'lik dev bataryayı kasanın içerisinde saklayan Tecno Pova 6 Neo, 33W hızlı şarj desteği ile kabul edilebilir sürede şarj oluyor. 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ön kamera ile karşımıza çıkan Pova 6 Neo, tıpkı Pova 6 gibi Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemi ile çalışıyor.

Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo özellikleri!