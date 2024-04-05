Üye Girişi
Haberler

Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo Modelleri Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birkaç gün önce Pova 6 Pro modeli ile karşımıza çıkan Tecno, şimdi seriye iki yeni model daha ekledi. Bugün Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo modellerini gözler önüne süren şirket, yeni modellerine eklediği özellikler ile beğenileri topladı. İşte yüksek özelliklere sahip Pova 6 ve 6 Neo'nun tüm detayları.

Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo neler sunuyor?

Seriye eklediği üç modelde de yüksek özellikler vaat eden şirket, bugün Pova 6 serisinin orta ve giriş seviye modellerini tanıttı. Pova 6 ve Pova 6 Neo olmak üzere iki farklı modeli gözler önüne süren Tecno, iki modelin de ön kısmına 6,78 inç büyüklüğünde ekranlar yerleştirmiş. Her iki modelde de kullanıcılarına 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntü sunan Tecno, Pova 6 için AMOLED ve Pova 6 Neo için IPS LCD panel kullanmayı tercih etmiş.

MediaTek G99 Ultimate yonga setinden güç alan Pova 6, 8GB ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği ile satın alınabiliyor. 256GB olmak üzere tek depolama seçeneği sunan Pova 6, elektriksel anlamda gücünü 6000 mAh'lik bataryasından alıyor. 70W hızlı şarj desteğini de beraberinde getiren cihaz, ön tarafta 32 Megapiksel selfie kamera, arka tarafta ise 108 Megapkisellik bir ana kamera taşıyor. Android 14 tabanlı HiOS 14 ile çalışan Pova 6, Kuyruklu Yıldız Yeşili, Göktaşı Grisi ve Yıldızlararası Mavi renk seçenekleri ile raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Bütçe dostu TECNO CAMON 30 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri

Pova 6 Neo'ya geçtiğimizde ise bizleri yine MediaTek G99 Ultimate işlemci karşılıyor. Bu versiyonda sadece 8GB RAM bellek sunan Tecno, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki seçenek ile geliyor. 7000 mAh'lik dev bataryayı kasanın içerisinde saklayan Tecno Pova 6 Neo, 33W hızlı şarj desteği ile kabul edilebilir sürede şarj oluyor. 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ön kamera ile karşımıza çıkan Pova 6 Neo, tıpkı Pova 6 gibi Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemi ile çalışıyor.

Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo özellikleri!

ÖzellikPova 6Pova 6 NeoEkran6,78 inç AMOLED6,78 inç IPS LCDYenileme Hızı120Hz120HzEkran ÇözünürlüğüFHD+FHD+İşlemciMediaTek G99 UltimateMediaTek G99 UltimateRAM Bellek8GB / 12GB8GBDepolama256GB128GB / 256GBBatarya Kapasitesi6000 mAh7000 mAhHızlı Şarj Desteği70W33WÖn Kamera32 Megapiksel8 MegapikselArka Kamera108 Megapiksel50 Megapikselİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı HiOS 14Android 14 tabanlı HiOS 14Renk SeçenekleriKuyruklu Yıldız Yeşili, Göktaşı Grisi, Yıldızlararası MaviYıldızlı Gümüş, Kuyruklu Yıldız Siyahı ve Kuyruklu Yıldız Yeşili

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın okullar tatil mi? 5 Nisan Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı! 5 Nisan Büyükelçiler Kararnamesi PDF OKU indir! BM Türkiye Temsilcisi Ahmet Yıldız kimdir? Birleşmiş Milletler Temsilcisi Ahmet Yıldız hayatı ve biyografisi Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık kimdir? Mehmet Sait Uyanık hayatı ve biyografisi ABD Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Amerika Birleşik Devletleri Sedat Önal hayatı ve biyografisi Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Dünyada kaç yılan türü vardır? Survivor Anlat Bakalım soru cevaplar 5 Nisan 2024 Cuma! Kırkayaklarda kaç tane ayak olur? Survivor Anlat Bakalım soru cevaplar 5 Nisan 2024 Cuma! Bir insan göz kapaklarıyla kaç kg ağırlık çekmiştir? Survivor Anlat Bakalım soru cevaplar 5 Nisan 2024 Cuma! 5 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi? 5 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 5 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title