Uzmanlar uyardı: Yeni bir meteor yağmuru gelebilir - Haberler

NASA, 30 Mayıs gecesinde özel bir astronomik olayın gerçekleşebileceğini duyurdu. Tau Herculids adlı daha önce hiç görülmemiş bir meteor yağmuru yağabileceğini belirten yetkililer, çıplak gözle gözlemlenebileceğinin altını çizdi.

Tau Herculids meteor yağmuru ortaya çıkabilir

Uzay araştırmacıları, Halley kuyruklu yıldızı gibi sabit hareketli gök cisimlerinin meteor yağmurlarını önceden tahmin edebiliyor. Her 76 yılda bir güneşin etrafında dönen Halley kuyruklu yıldızı, güneşe yaklaştıkça ısınıyor ve parça bırakıyor. Halley kuyruklu yıldızının geride bıraktığı enkaz, hem Eta Aquariid hem de Orionid meteor yağmurlarının kaynağı olarak biliniyor.

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Tau Herculid meteor yağmurunun yeni olmasının sebebiyse teknik adı 73P/Schwassmann-Wachmann olan kuyruklu yıldızın yakın zamanda parçalarına ayrılması. SW3 olarak da bilinen kuyruklu yıldız, ilk olarak 1930'larda görüldü. Soluk olduğu için 1970'lere kadar tekrar gözlemlenemeyen SW3, 1995 yılında enkaz izi bırakarak parçalara ayrıldı.

Bilim insanları, Dünya'nın oluşan enkaz bulutunun içinden geçeceğini açıkladı. Meteoroid Çevre Ofisi lideri Bill Cooke, "Bu ya hep ya hiç olayı olacak." dedi.

Meteor yağmuru hakkında açıklama yapan Cooke, "SW3'ün enkazı kuyruklu yıldızdan ayrıldığında saatte 220 milden fazla yol alıyorsa, güzel bir meteor yağmuru görebiliriz. Eğer enkaz daha yavaş fırlatma hızlarına sahipse o zaman Dünya'ya hiçbir şey ulaşamaz ve meteor yağmurunu ne yazık ki göremeyiz." ifadelerine yer verdi.

Gerçekleşmesi beklenen meteor yağmuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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