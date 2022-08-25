Nasa, Eylül Ayı Sonlarında Gezegen Savunma Testi Yapacak

LOS ANGELES, 25 Ağustos (Xinhua) -- Nasa, Dünya'yı potansiyel asteroit ya da kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma amaçlı teknolojiyi test edecek Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) kapsamında, ilk kez 26 Eylül'de hedeflenen bir asteroidin vurulacağını açıkladı. NASA'nın Salı günü yaptığı açıklamada, asteroidin 26 Eylül'de doğu yaz saatiyle 19.14'te vurulmasının planlandığı ve bunun Dünya için hiçbir tehdit oluşturmadığı belirtildi. NASA'ya göre bu testle, bir uzay aracının hedef asteroide otonom şekilde ulaşabileceği ve yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde kasıtlı olarak onunla çarpışarak yönünü değiştirebileceği kanıtlanacak. NASA, DART'ın Dünya'ya çarpma tehlikesi oluşturabilecek bir asteroide karşı daha iyi hazırlanmaya yardımcı olacak önemli veriler sağlayacağını bildirdi.